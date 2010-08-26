Російський Microsoft проговорився

Російський підрозділ корпорації Microsoft оприлюднив скриншот інтерфейсу і описання деяких функцій нової версії інтернет-браузера Internet Explorer 9, повідомляє ZDNet News.

Матеріали були опубліковані у блозі для преси в середу, 25 серпня, і через деякий час видалені. Інтерфейс оновленого браузера був продемонстрований вперше. Очікувалося, що його представлять 15 вересня в рамках офіційного заходу Microsoft, повідомляє k2kapital.

Інтерфейс дев`ятої версії відрізняється від попередніх модифікацій. Розробники збільшили розмір кнопки "Назад", об`єднали в єдину панель адресний рядок і поле для пошукових питань.

У повідомленні йшлося, що новий Internet Explorer підтримуватиме "відривні" вкладки, які можна буде виділяти в окремі вікна і переміщати між вікнами.