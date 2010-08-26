Нові правила повітряних перевезень посилять відповідальність перед пасажирами

Після введення в дію нових правил повітряних перевезень відповідальність авіакомпаній перед пасажирами при здійсненні авіаперевезень буде посилена.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, це передбачено новими правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Мінтрансу № 216 від 23 квітня 2010 року, які були зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2010 року.

Як повідомляють в міністерстві, нові правила набудуть чинності найближчим часом, після їх офіційної публікації.

Правила забезпечать міжнародний рівень регулювання в Україні захисту інтересів користувачів повітряного транспорту. Перш за все буде посилено рівень відповідальності з боку авіаперевізників за життя кожної людини.

Правила передбачають ряд зобов`язань перевізника перед пасажиром у разі скасування рейса. Наприклад, у всіх випадках, окрім надзвичайних обставин, перевізник або його агент з продажу зобов`язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейса не пізніше, ніж за 3 години до початку реєстрації.

Якщо скасовано міжнародний (окрім рейсів, що виконуються з/до аеропортів країн - членів Європейського Союзу) або внутрішній рейс, то перевізник зобов`язаний (за вибором пасажира) перевезти пасажира до місця призначення своїм наступним рейсом у сплаченому пасажиром класі, своїми або рейсами іншого перевізника за іншим маршрутом, наземним транспортом або ж повернути пасажирові сплачені ним кошти відповідно до правил.

Якщо ж відмовлено в перевезенні пасажирам, які відправляються з/до аеропортів ЄС, то перевізник має виплатити їм компенсацію в розмірі: 250 євро для рейсів дальністю до 1,5 тис. км; 400 євро – для рейсів дальністю від 1,5 до 3,5 тис. км; 600 євро – для рейсів дальністю більше 3,5 тис. км.

Відповідальність авіакомпанії за збитки, завдані у разі смерті або тілесного ушкодження пасажира, становить 113 100 СДР (спеціальні права запозичення – міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, що є «корзиною» з п`яти валют, склад яких переглядається кожні 5 років. Вартість СДР визначається щодня) для кожного пасажира міжнародного рейса і 20 тис. доларів США – для пасажирів рейсів у межах України.

Як відзначають в міністерстві, Державіаадміністрація вже затвердила графік надання на узгодження правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, які повинні розробити на основі загальних нових правил авіакомпанії, що здійснюють пасажирські перевезення.

Довідка УНІАН. В Україні до набуття чинності нових правил діють Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджені наказом Державіаслужби № 187 від 14 березня 2006 року.