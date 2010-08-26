Гендиректором «Укрпошти» призначили Зайця

Генеральним директором Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» призначений Євген ЗАЯЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації зв`язку, Є.ЗАЯЦЬ призначений на цю посаду згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку №335 від 20 серпня 2010 року.

Згідно з повідомленням, 7 квітня 2010 року Є.ЗАЯЦЬ наказом Мінтрансу №94 був призначений виконуючим обов`язки гендиректора «Укрпошти».

Довідка УНІАН. Є.ЗАЯЦЬ народився в 1961 році, має вищу освіту, за фахом інженер-будівельник. До призначення в.о. гендиректора «Укрпошти» очолював держпідприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України».