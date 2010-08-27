У Вінницькій області обсяг пасажироперевезень скоротився

У січні-липні цього року обсяг пасажирських перевезень транспортним комплексом Вінницької області скоротився на 0,8% або 1,174 млн. пасажирів, порівняно з січнем-липнем 2009 р., - до 145,6 млн. пасажирів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у січні-липні пасажирські перевезення, виконані залізничним транспортом, скоротилися на 2,4% порівняно з січнем-липнем 2009 року, - до 19,4 млн. пасажирів.

Пасажирські перевезення, виконані автомобільним транспортом, у січні-липні 2010 року скоротилися на 3,3% порівняно з січнем-липнем 2009 року, - до 58 млн. пасажирів.

Електротранспортом за вказаний період в обласному центрі перевезено 68,2 млн. пасажирів. Тролейбусним транспортом перевезено всього 36,6 млн. пасажирів, а трамвайним - 31,6 млн. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом, порівняно з січнем-липнем 2009 р., збільшилася на 1,8%.