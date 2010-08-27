НКРЗ прийняла за основу проект нової редакції Правил

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнятий за основу проект нової редакції Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі НКРЗ.

Проект розроблений на виконання Закону України “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік” і надалі має бути прийнятий як постанова Кабінету міністрів України “Про затвердженні Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг”.

Метою розробки нових Правил є вдосконалення порядку надання і отримання телекомунікаційних послуг з урахуванням змін, які відбулися з часу ухвалення діючої редакції Правил, у законодавстві України, на ринку телекомунікацій, а також їх гармонізація із законодавством Європейського Союзу.

Проект документу, зокрема, передбачає встановлення загальних вимог до порядку надання і отримання телекомунікаційних послуг, незалежно від виду послуг, а також вимог до надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг. Проектом пропонується передбачити, що НКРЗ, згідно із законодавством, може встановлювати особливості надання і отримання певних видів телекомунікаційних послуг.