Янукович завтра у Харкові відкриє термінал міжнародного аеропорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 28 серпня, здійснить робочу поїздку до Харківської області, де візьме участь в церемонії відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», що споруджений до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ виступить із вітальною промовою і поспілкується з журналістами.

Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ проведе на території нового аеровокзалу прес-конференцію.

В компанії DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, що займається будівництвом та реконструкцією у Харкові об’єктів Євро-2012, підтвердили, що новий термінал харківського аеропорту «готовий на всі 100 відсотків». До прийому і відправки літаків повністю готові сектори внутрішніх і міжнародних рейсів, і 28 серпня, зокрема, цей термінал забезпечить кілька регулярних рейсів, наголосив співрозмовник агентства.

За інформацією прес-служби DCH, новий термінал аеропорту «Харків» відкривається на три місяці раніше, ніж було передбачено початковим графіком підготовки міста до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, новий термінал розрахований на 650 пасажирів на годину, і ця потужність повністю буде досягнута на час проведення ігор континентальної першості з футболу 2012 р. Проектом підготовки аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачені також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу.

В урочистій церемонії відкриття аеровокзалу очікується участь представників центральної і місцевої влади, дипломатів, представників авіаіндустрії різних країн та інших офіційних осіб. Для гостей проведуть екскурсію об’єктами, що готуються до Євро-2012 (стадіон «Металіст», Дитяча футбольна академія, спортивна база ФК «Металіст», майдан Свободи). Також запланований концерт за участю гуртів «Океан Ельзи», «Мандри», «Скай», «Real`О» та ін.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється в рамках підготовки до Євро-2012. Реалізацію проекту розпочато 1 квітня 2008 р. після того як компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект включає будівництво нового терміналу, реконструкцію існуючого, будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал площею понад 20 тис. кв. м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планується також реконструкція готелю в аеропорту «Харків», створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.

Загальна вартість робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» становить 1086,53 млн. грн. (в т.ч. будівельно-монтажні роботи - 759,5 млн., устаткування - 81,6 млн., інші - 245,4 млн.). Вартість реконструкції аеропорту включає дві складові: інвестиції приватного інвестора О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012) і фінансування з державного бюджету. За рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО реконструюється аеровокзальний комплекс - будівництво нового терміналу, реконструкція того, що існує, спорудження тимчасового терміналу, реконструкція привокзальної площі, низка інших робіт. За рахунок коштів держбюджету - аеродромний комплекс (як і аеродроми всіх інших українських аеропортів - це стратегічний об`єкт, що знаходиться в державній власності і реконструюється за рахунок бюджетного фінансування). Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) - 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування з держбюджету в реконструкцію аеродромного комплексу) - 1086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції - 1595,53 млн. грн.

Група DCH (бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об’єктів спортивної інфраструктури міста (в тому числі стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку міста до чемпіонату Європи з футболу 2012 р. станом на середину 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.