Відставання у будівництві терміналу D у «Борисполі» буде ліквідовано

Міністерство транспорту та зв`язку України прогнозує, що в листопаді будівництво терміналу D у міжнародному аеропорту «Бориспіль» увійде до графіку робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник міністра транспорту та зв`язку України Володимир КОРНІЄНКО.

«У «Борисполі» ведуться широкі роботи щодо терміналу D... Було там невелике відставання, ми його зараз вирівнюємо, тому зараз плануємо, що до листопада, в крайньому випадку, в листопаді, вийдемо на графік виконання робіт», - сказав він.

Щодо терміналу F В.КОРНІЄНКО зазначив, що будівництво завершено, йде прогін обладнання, апробація, й планується, що в перших числах вересня термінал почне роботу з пасажирами.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2010 р. перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ у ході відвідання аеропорту "Бориспіль" повідомив, що відставання від графіку будівництва терміналу D становить два місяці.

Водночас він зазначив, що останнім часом роботи з будівництва терміналу активізувалися, й висловив надію, що відставання в два місяці надолужать.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташовано за 29 км від Києва і є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. Аеропорт приймає регулярні рейси іноземних та українських авіакомпаній.

Аеропорт має дві злітно-посадкові смуги: 4000 м і 3500 м.

У 2008 р. було визначено переможця тендеру на будівництво цього терміналу - турецька група «Догуш Іншаат» (консорціум «Dogus/Alarko/YAD»). У листопаді 2008 р. офіційно почато будівництво. Вартість контракту - 377 млн. дол., із них 167 млн. дол. японської кредитної лінії та 210 млн. дол. власних коштів ДП МА “Бориспіль”. Кабінет міністрів України в травні 2009 р. визначив турецьку компанію «Догуш Іншаат» відповідальною за будівництво термінального комплексу D державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

“Догуш Іншаат” обіцяла завершити спорудження нового пасажирського терміналу до 1 жовтня 2011 року.

Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас./год./пік, а введення в експлуатацію терміналу разом із наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.