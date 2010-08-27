«Укрзалізниця» почне продавати квитки через Інтернет
Вже до кінця року
До кінця цього року «Укрзалізниця» почне надавати повний цикл послуг із продажу залізничних квитків через Інтернет.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра транспорту та зв`язку України Володимир КОРНІЄНКО.
«Думаємо, до кінця цього року – у нас за планами було у вересні – ми вже почнемо надавати повний цикл послуг із продажу залізничних квитків через Інтернет із розшифровкою його на місці посадки, без участі касира. Це та мета, яку ми собі ставимо», – сказав він.
За словами В.КОРНІЄНКА, зараз ведеться відпрацювання нової програми продажу квитків через Інтернет. Перший заступник міністра також зазначив, що залізниці справилися з піковими літніми перевезеннями на 100%.
Як повідомляв УНІАН, планувалися три етапи впровадження електронного квитка, два етапи вже пройдено. Після завершення третього етапу клієнт, який роздрукував свій куплений через Інтернет квиток, вже не звертатиметься до каси, а зможе за цим квитком потрапити в поїзд. Роздруковані самостійно квитки провідники ідентифікуватимуть за допомогою зчитуючих пристроїв.
Довідка УНІАН. Перший етап програми з бронювання місць через Інтернет із подальшим оформленням квитка в касі «Укрзалізниця» впровадила з 22 грудня 2008 року.
З 30 березня 2009 року «Укрзалізниця» ввела послугу бронювання й продажу квитків через Інтернет на своєму офіційному веб-сайті. Сплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир отримує унікальний цифровий код, після пред`явлення якого він оформляє свій квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці» в зручний день до відправлення поїзда.
Всього у 2009 році пасажири зарезервували й оформили через Інтернет понад 82 тис. квитків, сплатили – 71 720.