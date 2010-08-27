Мінтранс сподівається отримати кредит 370 млн. грн. до кінця року

Міністерство транспорту та зв`язку України розраховує на отримання кредиту в розмірі 370 млн. грн. для фінансування будівництва автомобільно-залізничного моста через р. Дніпро в Києві (Дарницький міст) до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник міністра транспорту та зв`язку України Володимир КОРНІЄНКО.

«Є необхідність проведення тендерів на фінансові послуги. Буде проведено тендер - буде визначено банк. Ми розраховуємо, звичайно, на державний банк, оскільки сума кредиту там немаленька... Часу в нас ще трохи є на проведення цієї процедури. Сума кредиту там обумовлена - близько 370 млн. грн. Сподіваємося, до кінця року ці гроші отримати», - зазначив він.

За його словами, що стосується фінансування з Держбюджету будівництва моста, то воно йде стабільно й за планом.

«Ми до кінця вересня спробуємо в пробному режимі запустити залізничне сполучення, і з таким розрахунком, щоб автомобільне сполучення, напевно, першу частину його, запустити до кінця року. Це буде вирішенням проблеми автомобільних пробок у Києві. А наступного року ми за планами цей міст введемо в експлуатацію в повному обсязі», - сказав В.КОРНІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№1376-р від 7 липня ц.р.) виділив зі Стабілізаційного фонду 625 млн. грн. Національному агентству з питань підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві й доручив ряду банків розглянути питання кредитування Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) на 370 млн. грн. під це будівництво.

При цьому ВАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", акціонерному комерційному банку "Київ", "Родовід Банку" і акціонерному банку "Укргазбанк" доручено розглянути впродовж 30 робочих днів питання щодо можливості надання ПЗЗ кредитів на загальну суму 370 млн. грн. з терміном погашення до 31 грудня 2011 року і процентною ставкою не більше 15% річних для будівництва даного моста. Міністерству фінансів доручено забезпечити контроль за наданням кредитів.

Нагадаємо, в 2011 році планується повністю завершити будівництво мостового переходу й організувати двосторонній автомобільний рух.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного моста через Дніпро в Києві розпочалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів змінювалися.

Згідно з проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста – 9 млрд. 157 млн. грн., із яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-Західна залізниця. Будівництво моста веде компанія «Планета-Міст».