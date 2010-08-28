Україна вже майже наблизилася до запланованого графіку підготовки до Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на сьогодні Україна вже майже надолужила графік підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на церемонії відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту Харкова.

«Звичайно, ми практично вже входимо у графік підготовки до Євро-2012», - заявив він.

Водночас, підкреслив глава держави, роботи ще багато і розслаблятися не можна.

Зокрема, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, актуальним для України є будівництво готелів, а також підготовка 32 тренувальних баз для футбольних команд – учасниць чемпіонату.

При цьому Президент позитивно відзначив приклад Харківщини у процесі підготовки до Євро-2012, де місцева влада і приватний бізнес об’єднали зусилля і роблять дуже важливу роботу для розвитку України.