Міськрада Херсона просить збільшити субвенції на перевезення пільговиків

Міська рада Херсона звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з листом, в якому просить збільшити суму бюджетних субвенцій підприємствам, що здійснюють перевезення пасажирів пільгових категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення міськрада Херсона прийняла на сесії 27 серпня.

У зверненні міститься прохання сприяти повній виплаті вказаної субвенції для КП «Херсонелектротранс». У документі наголошується, що це фактично єдине транспортне підприємство, яке перевозить всі пільгові категорії пасажирів без обмежень, тому у фінансовій діяльності підприємства 70% доходу складає державна субвенція за перевезення пільговиків. Починаючи з 2009 року, субвенція перераховується нерівномірно і не в повному обсязі, а в 2010 році її плановий обсяг зменшено на 6,5%. За даним на 25 серпня ц.р. заборгованість держбюджету перед КП «Херсонелектротранс» складає 7 млн. 523 тис. грн.

Оскільки через борги держави підприємство опинилося на межі припинення своєї діяльності, міськрада Херсона просить Президента і прем`єр-міністра вжити заходи для забезпечення компенсації втрат КП «Херсонелектротранс».