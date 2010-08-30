«Богдан» планує у 2015 р. вийти на проектну потужність заводу

Корпорація "Богдан", один з найбільших операторів транспортного ринку України, має намір до 2015 року вийти на виробництво 5 тис. легкових автомобілів в місяць під власним брендом на потужностях автомобільного заводу в Черкасах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошується, що крім того, передбачається випускати не менше 1 тис. автомобілів Bogdan 2310 pick-up. Сумарно ж лінії заводу будуть завантажені на 100% - 10 000 автомобілів на місяць: з урахуванням авто, що випускаються за ліцензією.

Такі плани базуються на сьогоднішніх оцінках перспектив авторинку і виробничої ситуації на підприємстві.

Згідно зі стратегією корпорації, у 2011 році планується випускати 2,5-3 тис. легкових авто і до 300 легких комерційних автомобілів. Потім поступово нарощувати виробництво, з тим щоб в 2015 році завантажити потужності заводу повністю. Вихід на «точку беззбиткової» настане з обсягом виробництва не менше 5 тис. автомобілів в місяць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в країні потужностей по виробництву транспортних засобів всіх типів.