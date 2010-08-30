Кількість туристів, що прибули до Криму залізницею, зросла

Кількість відпочиваючих, які прибули до Криму залізницею, за літній період поточного року виросла до аналогічного періоду 2009 р. на 9,1% - до 3,265 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці (ПЗ) з посиланням на начальника дороги Олександра МОМОТА.

Для вивозу відпочиваючих з півострова Придніпровська залізниця задіяла 1284 вагони. Для подальшого забезпечення вивозу пасажирів на вересень призначені додаткові потяги з Феодосії і Евпаторії в московському напрямку.

Станом на 30 серпня до Криму і в зворотному напрямку курсують 23 літні пасажирських потяги формування залізниць України і 38 літніх складів формування країн СНД.