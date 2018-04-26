Новий термінал у Харкові відкрили раніше терміну і потреби

У Міжнародному аеропорту "Харків" минулої суботи відкрили новий авіатермінал. Він став першим приватним аеровокзалом в Україні (інвестор - Олександр Ярославський, президент групи DCH), першим терміналом, відкритим за часів незалежності, і першим побудованим об`єктом у рамках підготовки України до Євро- 2012.

Крім того, новий термінал - перший за останні 26 років (починаючи з 1984 р., коли був зведений термінал аеропорту Полтави) аеровокзал, побудований "з нуля" в обласному центрі.

Термінал площею 20 тис. кв. м і з пропускною спроможністю 650 пас. на годину будували неповні 2 роки. Його будівництво обійшлося у 55 млн. дол. Ще 137 млн. дол. на реконструкцію аеродрому, що знаходиться у держвласності, виділяє держава.

За словами керівника дирекції з будівництва аеропорту "Харків" Олександра СІВАЛЬНЄВА, після будівництва нової смуги аеропорт зможе приймати усі види средньомагістральних літаків. Роботи з її будівництва виконані вже на 25-28%, ввести в експлуатацію її планують наприкінці наступного літа. Тривалість бетонної смуги - 2500 м. Нинішня ж асфальтобетонна смуга завдовжки 2224 м буде виведена з експлуатації. "Потім стара смуга і стернова доріжка будуть закриті, їх використовуватимуть під час Євро- 2012 для того, щоб нам прийняти близько 100-120 літаків і розмістити їх у нас", - повідомив О.СІВАЛЬНЄВ. На будівництво від держави вже надійшло 300 млн.грн., ще 500 млн.грн. чекають до кінця року.

Вартість терміналу з супутніми об`єктами становитиме близько 80 млн. дол. Окрім цього, запланована реконструкція старого терміналу, який є пам`яткою архітектури радянської епохи, а також - до Євро - будівництво тимчасового терміналу.

Як зазначає О. Сівальнєв, аеропорт - не супермаркет, тому вкладені інвестиції в нього будуть повернені лише протягом 15-17 років.

Що стосується нового терміналу, то, за його словами, тут ще треба попрацювати над IT –системами, системами діяльності аеропорту. Проте, він запевняє, що працювати термінал вже буде. Спочатку на внутрішніх лініях, а з жовтня-листопада - на міжнародних.

За словами інвестора Олександра Ярославського, нещодавно були підписані угоди на 5 маршрутів у Європі, зокрема на Мілан, Париж, Будапешт та Берлін. "Для нас відкритий весь світ. І термінал, і аеропорт разом із смугою, і стадіон - усім цим користуватимемося ми і наші нащадки, тому мінімум на 100 років ми забезпечили харків`ян сучасним аеропортом, у який прилітатимуть друзі, гості, люди з грошима, які хочуть інвестувати в наш регіон", - наголосив бізнесмен.

Проте досвідчені люди кажуть, що до повноцінної роботи терміналу ще декілька місяців. Складається враження, що відкриття терміналу, за участю Президента України, прямо підганяли, щоб мати можливість назватися першим об`єктом до Євро- 2012, випередивши, до прикладу, той же термінал F у "Борисполі", який повинен був відкритися 24 серпня, та відкриття відклали.

За наявними даними, новий харківський термінал, незважаючи на офіційне відкриття, не зовсім готовий до прийняття рейсів. Зокрема, системи сортування багажу ще не встановлені, іншими словами, якщо і можуть бути прийняті-відправлені пасажири, то хіба ті, які не мають багажу. Що стосується заявлених 650 пасажирів на годину, то лише одна встановлена стрічка видачі багажу не впорається з такою кількістю. У тому ж терміналі F "Борисполя", де пропускна спроможність заявлена на рівні 950 пас. на годину - 3 стрічки. Утім, навряд чи у харківський аеропорт найближчим часом почнуть так активно літати. Таким чином, завантажений він буде тільки на Євро- 2012.

УНІАН