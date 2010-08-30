«Антонов» має намір залучити кредит на 500 млн. дол.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) має намір в 2010 році залучити у зарубіжних фінансових інститутів кредит у розмірі 500 млн. дол. для розвитку виробництва.

Про це сказав президент і генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«Щоби розширити виробництво, необхідно як мінімум півмільярда доларів. Ми розуміємо, що з бюджету нам ніхто таких грошей не дасть, та це і правильно: повинні працювати в ринкових умовах, а тому плануємо узяти кредит», - сказав Д.КІВА.

При цьому він додав, що «є кілька банків, готових надати кредит... Єдине, що можу сказати, це іноземні фінансові організації. Сподіваємося залучити кредити під 7-8% річних на три-чотири роки».

Як повідомив Д.Ківа, залучення кредиту дозволить ДП «Антонов» протягом трьох років забезпечити будівництво близько 25 літаків.

За його словами, в 2010 році на філіалі «Серійний завод «Антонов» планується побудувати 6 літаків: 4 - Ан-148 і 2 - Ан-32. У планах на 2011 рік – будівництво 8 літаків Ан-148 і 3-4 - Ан-32.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».