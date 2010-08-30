«Укравтодор» візьме до 3,5 млрд. грн. кредитів під держгарантії

Кабінет міністрів України надав державні гарантії "Укравтодору" у разі, якщо розмір зобов'язань з повернення запозичень не перевищує 3,5 млрд. гривен.

Постанова від 11 серпня 2010 № 740 "Про надання у 2010 році державних гарантій щодо зобов'язань Державної служби автомобільних доріг" опубліковано на сайті Верховної Ради.

Запозичення використовують для фінансування будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування і придбання дорожньої техніки і устаткування для дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Довідка УНІАН. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) створена Указом Президента України від 8 листопада 2001 № 1056/2001 "Про заходи з підвищення ефективності управління дорожнім господарством України" як центральний орган виконавчої влади для здійснення функцій управління дорожнім господарством.

У сферу управління Державної служби автомобільних доріг України входять служби автомобільних доріг в АР Крим, м. Севастополь і областях, державні проектні науково-дослідні, технологічні і експертні підприємства, а також Державна акціонерна компанія ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" з дочірніми підприємствами в областях.