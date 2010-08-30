"АероСвіт" ввів безкоштовну доставку пасажирів з Молдови

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" організувала безкоштовну доставку автотранспортом пасажирів з Кишинева на авіарейси компанії в/з аеропорту "Одеса".

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, шатл за маршрутом Кишинів-Одеса-Кишинів курсує щодня.

Зокрема, новий наземний рейс забезпечить підвозку до маршрутів "Аеросвіту" з Одеси в Мілан, Афіни, Стамбул, Ларнаку, Калінінград та інші міста, а також доставку в Кишинів авіапасажирів, які прилетіли в одеський аеропорт.

Пасажирам "Аеросвіту" транспортування шатлом надається безкоштовно.

Квитки на інтермодальні перевезення автотранспортом і літаком через Одесу в кінцевий пункт польоту "Аеросвітом", а також у зворотному напрямі, можна оформити через глобальні системи бронювання. Окрім цього охочі можуть придбати квиток окремо на рейси шатлу між Кишиневом і Одесою.

У цілому в період літньої навігації 2010 р. "Аеросвіт" спільно з перевізниками-партнерами виконує з Одеси 74 авіарейси на тиждень в Афіни, Варшаву, Калінінград, Київ, Ларнаку, Мілан, Москву, Прагу, Ригу, Санкт-Петербург, Стамбул, Тель-Авів та Тбілісі.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року авіакомпанія обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних.

Власний флот компанії "Аеросвіт - Українські Авіалінії" на сьогодні складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Окрім цього спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "Аеросвіт" використовує на маршрутах літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 та Антонов- 148.

Авіакомпанія "Аеросвіт" створена у формі закритого акціонерного товариства. На сьогодні Фонд державного майна України володіє 22,4% акцій авіаперевізника, нідерландська компанія Gilward Investments B.V. - близько 38%. Ще трьом українським компаніям належать близько 40% акцій "Аеросвіту", у тому числі "ГенАвіаІнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% та"Бюро" - 4,8%.