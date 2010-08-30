У Києві перевіряють обґрунтованість підвищення тарифів на проїзд у метро

Тариф у 2 грн. на проїзд у метро влада Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обґрунтованому рівню.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«Ми ще раз перевіряємо відповідність цього тарифу економічно обґрунтованому рівню, вивчаємо прибутковість та проблемні фінансові питання комунального підприємства. Але, разом з тим, ми не можемо не виконати постанову суду. Тож рішення про введення тарифу в дію буде прийняте одразу по завершенню детального вивчення ситуації», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав, що розпорядження про перезатвердження тарифу на проїзд у метрополітені підписане на виконання судового рішення, а саме - рішення Окружного адміністративного суду Києва.

“Своєю постановою суд задовольнив позов КП «Київський метрополітен» щодо необхідності поновлення у дії тих тарифів, які згідно з розрахунками комунального підприємства є економічно-обґрунтованими», – підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху», зареєстрованого Головним управлінням юстиції у місті Києві, тариф на перевезення пасажирів у столичному метрополітені становитиме 2 гривні.