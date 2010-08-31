На Подолі запровадять односторонній рух

09:38, 31 серпня 2010
Транспорт/Звя'зок
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На 12 вулицях

На 12 вулицях Подільського району Києва буде запроваджено односторонній рух.

Про це повідомляє офіційний сайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

У рамках удосконалення та покращення руху у Подільському районі затверджений такий перелік вулиць для одностороннього руху: Іллінська, Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська, Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська, Оленівська.

 

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