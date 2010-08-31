На Подолі запровадять односторонній рух

На 12 вулицях Подільського району Києва буде запроваджено односторонній рух.

Про це повідомляє офіційний сайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

У рамках удосконалення та покращення руху у Подільському районі затверджений такий перелік вулиць для одностороннього руху: Іллінська, Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська, Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська, Оленівська.