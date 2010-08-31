ПЗЗ змінить маршрут проходження приміських електропоїздів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів на те, що 1, 3, 6, 8 і 10 вересня 2010 року у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця – Київ-Московський буде змінено маршрути проходження ряду електропоїздів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, в ці дні через станцію Київ-Петрівка прямуватимуть поїзди № 6911 Ніжин – Борщагівка-тех., № 6810 Борщагівка-тех. – Яготин № 6812 Борщагівка-тех. – Гребінка № 6811 Яготин – Борщагівка-тех.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху поїздів.