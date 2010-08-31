Українські авіакомпанії збільшили пасажироперевезення на 14%

Обсяги перевезення пасажирів українськими авіакомпаніями за сім місяців 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виросли майже на 14% і склали 3 млн. 241 тис. 700 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, на міжнародних лініях перевезено 2 млн. 724 тис. чіл. (зростання - 20%), з них регулярними рейсами – 1 млн. 572 тис. 600 осіб (зростання склало більше 18%).

Що стосується перевезення вантажів і пошти, то тут теж спостерігається пожвавлення в порівнянні з минулим роком: обсяги перевезень складають 45,8 тис. тонн (зростання 0,9%) і 1,27 тис. тонн (збільшення показника на 27%) відповідно.

Пасажиропотоки в українських аеропортах за сім місяців цього року виросли на 10% і склали 5 млн. 492 тис. 100 чоловік, поштовантажопотоки - на 8,8% і складають 22,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за шість місяців 2010 року 32 вітчизняних авіакомпанії виконали 43,9 тис. комерційних рейсів проти 38,9 тис. рік тому і перевезли 2 млн. 524 тис. 400 чоловік, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.