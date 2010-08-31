«Львівські авіалінії» візьмуть у лізинг Ан-148

ДАП «Львівські авіалінії» до кінця року розраховує узяти в лізинг літаки Ан-148.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

«Підприємство нарощує обсяги перевезення пасажирів. Планується, що до кінця поточного року «Львівські авіалінії» візьмуть в лізинг літаки АН-148, що позитивно вплине на фінансовий стан авіапідприємства», - наголошується в повідомленні.

Згідно з даними ОДА, 25 серпня цього року ДАП «Львівські авіалінії» уклали з ДП «Украерорух» договір безпроцентної позики, і з цих коштів 26 серпня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ДАП «Львівські авіалінії» була повністю погашена.

Довідка УНІАН. У 2006 році авіакомпанія «Львівські авіалінії» здійснила 2,6 тис. комерційних рейсів проти 3,1 тис. в 2005 році. Кількість перевезених пасажирів скоротилася майже на чверть - з 140 до 106,5 тис. пасажирів. Обсяги вантажів і пошти, доставлених авіакомпанією в 2006 році, склали всього 21 тонну проти 114 тонн в попередньому році.

З квітня 2008 року компанія почала активнішу діяльність, виконано 184 чартерних рейса, перевезено близько 14 тис. пасажирів; у серпні 2008 року одержано підтвердження сертифікату експлуатанта; у 2008 р. складено і подано в Державіадміністрацію план невідкладних заходів щодо виведення авіапідприємства «Львівські авіалінії» з кризового стану.

За 2008 р. загальна кредиторська заборгованість «Львівських авіаліній» знизилася на 4,7 млн. грн. – з 34,98 до 30,3 млн. грн. У 2008 р. була здійснена реструктуризація боргів 2000 – 2006 рр. авіапідприємства перед кредиторами і складений графік їх погашення. Складений і поданий на затвердження план невідкладних і першочергових заходів з виведення ДАП «Львівські авіалінії» з кризи.