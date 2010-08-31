Одеська залізниця відремонтувала 2146 вагонів

Одеська залізниця (ОЗ) за січень-липень 2010 року відремонтувала 2146 вагонів інвентарного парку, що на 5%, або 101 вагон, більше плану.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі ОЗ.

Згідно з повідомленням, більше за все вагонів відремонтували вагонне депо станцій імені Т.Шевченко (779 вагонів) і вагонне депо станції Херсон (791 вагон).

Крім того, відремонтовано 2239 приватних вагонів, що на 973 вагони більше плану. З них 1439 вагонів відремонтувало одне з щонайпотужніших депо Одеської залізниці – вагонне депо станції Знаменка.

Поточним ремонтом з відчепленням відремонтовано 27 430 вагонів, що значно перевищує аналогічний торішній показник.

Ремонт вантажних вагонів на Одеській залізниці виконується в п`яти вагонних депо: станції Знаменка, ім. Т.Шевченко, Одеса-Застава-1, Помошная і Херсон, кожне з яких спеціалізується на різних видах ремонту.