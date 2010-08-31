Мінтрансзв‘язку має намір упорядкувати діяльність автостанцій

Міністерство транспорту і зв`язку України має намір упорядкувати діяльність автостанцій.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, про це йдеться в проекті наказу Мінтрансзв‘язку «Про затвердження Порядку державного регулювання діяльності автостанцій», яким передбачені вимоги до роботи автостанцій у межах тих питань, які відносяться до компетенції міністерства.

Зокрема, наказом планується впровадження механізму процедури відкриття і закриття автостанцій; визначення системи й механізму проведення атестації автостанцій; визначення розміру станційного збору; визначення взаємовідносин між автостанціями, автомобільними перевізниками й органами влади.

Пропонований проект наказу конкретизує й деталізує положення Закону України «Про автомобільний транспорт» і Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 №176, створює механізм їх реалізації.

Ухвалення документа спрямовано на налагодження в країні чіткого й безперебійного процесу перевезень пасажирів, наголошується в повідомленні.