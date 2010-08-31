«Київстар» визнано лідером соціально відповідальних компаній

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" очолив рейтинг соціально відповідальних компаній України, складений Reputation Capital Ukraine. Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Компанія отримала найвищий індекс корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) серед підприємств, що працюють в Україні, - 62,94 бала зі 100 можливих. Дані опублікувала "ІнвестГазета" у щорічному рейтингу "ТОП - 100. Рейтинг найбільших компаній України".

Рейтинг складений на основі CSR Index – індексу, що оцінює сприйняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) компанії широкою громадськістю і її вплив на рівень корпоративної репутації. CSR Index був розроблений консалтинговою компанією Reputation Institute і Boston College Center for Corporate Citizenship. У дослідженні брали участь 30 компаній - лідери 9 секторів національної економіки. Вибірка склала 1100 респондентів старші 18 років. Опитування було здійснене TNS у жовтні 2009 р.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор "Київстар" - лідер українського ринку мобільного зв'язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 22,13 млн. ос. (на 01.08.10). Мережа "Київстар" охоплює усі великі і малі міста і понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні національні і регіональні траси, більшість морських і річкових узбережь України. "Київстар" пропонує послуги EDGE/GPRS на усій території свого покриття України, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. Понад 1,6 мільйонів українців користуються мобільним інтернет "Київстар". У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі - надають послуги високошвидкісного фіксованого інтернет-доступу, якими можуть скористатися понад 500 тис. сімей, що проживають у 4 тис. будинків.

Reputation Institute - визнаний світовий лідер у сфері аудиту репутації і консалтингу в галузі управління корпоративною репутацією і репутацією країн. Представництва Reputation Institute відкриті у 25 країнах світу. Компанія Reputation Capital Ukraine є офіційним представником Reputation Institute в Україні.

CSR Index - індекс корпоративної соціальної відповідальності оцінює сприйняття КСВ-діяльності компанії широкою громадськістю і її впливи на рівень корпоративної репутації. CSR Index був у 2008 році розроблений консалтинговою компанією Reputation Institute і Boston College Center for Corporate Citizenship.