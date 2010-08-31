Попов: проїзд у метро подорожчає у вересні

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ прогнозує підвищення вартості проїзду в столичному метрополітені з 1 грн. 70 коп. до 2 грн. на середину або кінець вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

"Що стосується підвищення тарифу, так, я думаю, що таке рішення Київського метрополітену може бути упродовж двох тижнів приблизно, на кінець-середину вересня", - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, таке підвищення украй потрібне підприємству, оскільки зараз, як і минулого року, воно зазнає серйозних збитків через те, що діючий тариф не покриває собівартість витрат підприємства на перевезення пасажирів. Навіть підвищення тарифу до 2 грн., зазначив О. ПОПОВ, не покриє повністю усі витрати метрополітену, оскільки собівартість перевезення одного пасажира на сьогодні складає 2 грн. 42 коп. Крім того, підкреслив він, програма оновлення і розвитку метро потребує серйозних ресурсів. Таким чином, додав він, буде правильним рішення метрополітену перейти до тарифів у розмірі 2 грн. у зазначені терміни.

О. ПОПОВ також повідомив, що люди, які мають проїзні квитки, не доплачуватимуть за проїзд в метро при введенні нового тарифу.

"Для тих, хто має проїзні квитки, ніяких змін у ціні на проїзд не станеться", - сказав він, посилаючись на інформацію, яку він отримав з метрополітену.

На питання, чи повернуть для киян проїзні квитки тривалої дії, зокрема, які враховували вартість проїзду 50 копійок (річні проїзні квитки, які коштували 365 грн.) О. ПОПОВ сказав, що на цей момент не може прокоментувати в деталях питання зміни тарифу перевезень в метро, і попросив дати час на уточнення необхідної інформації.