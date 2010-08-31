Екс-міністра економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Богдана ДАНИЛИШИНА включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол.

Персональні дані Б.ДАНИЛИШИНА сьогодні розміщено на сайті Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі у одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи.

У Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що правоохоронні органи мають підтвердження, що Б.ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.