В Україні через 3-4 роки буде електронна митниця

В Україні протягом 3-4 років планують ввести електронну митницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Дніпропетровську заявив журналістам глава Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК.

За його словами, митна служба України нині перебуває на шляху реформування, метою якого є серйозне спрощення митних процедур і посилення митного контролю.

"Це буде цілий ряд організаційних і технічних дій, які дозволять у першу чергу виключити вплив людського чинника і приведуть митну службу України до рівня європейських аналогів", - сказав І.КАЛЕТНИК.

Він зазначив, що введення електронної митниці дозволить багатьом суб'єктам господарювання здійснювати митні процедури, не покидаючи свого офісу.