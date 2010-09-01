В Україні через 3-4 роки буде електронна митниця
15:01, 01 вересня 2010Транспорт/Звя'зок
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Повідомив Калетник
В Україні протягом 3-4 років планують ввести електронну митницю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Дніпропетровську заявив журналістам глава Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК.
За його словами, митна служба України нині перебуває на шляху реформування, метою якого є серйозне спрощення митних процедур і посилення митного контролю.
"Це буде цілий ряд організаційних і технічних дій, які дозволять у першу чергу виключити вплив людського чинника і приведуть митну службу України до рівня європейських аналогів", - сказав І.КАЛЕТНИК.
Він зазначив, що введення електронної митниці дозволить багатьом суб'єктам господарювання здійснювати митні процедури, не покидаючи свого офісу.
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