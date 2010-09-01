ФДМ запропонував покупцям «Луганськтепловозу» добровільно розірвати договір купівлі-продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) запропонував керівній компанії "Брянський машзавод" добровільно розірвати договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, Фонд учора надіслав лист покупцеві "Луганськтепловоза", у якому запропонував з обопільної згоди сторін розірвати раніше укладений договір.

У той же час А. РЯБЧЕНКО зазначив, що Брянський машзавод має можливість протягом 20 днів внести необхідну суму за "Луганськтепловоз" і сплатити штрафні санкції за прострочення платежу.

За інформацією голови ФДМУ, загальна сума платежів у такому разі складе 494 млн. грн. - 410 млн. грн. за сам пакет, 82 млн. грн. (чи 20% від суми придбання) штрафних санкцій, а також 2 млн. грн. пені.

За словами О. РЯБЧЕНКА, у разі, якщо протягом 20 днів, починаючи з 30 серпня, Брянський машзавод не проплатит необхідну суму, Фонд держмайна звернеться до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу "Луганськтепловоза". При цьому гарантійний внесок російської компанії за участь у конкурсі у розмірі 40 млн. грн. залишиться в державному бюджеті.

"Хоча інвестор як власник заводу і дуже хороший, проте гроші потрібно платити вчасно", - зазначив глава ФДМУ.

Він повідомив, що у разі повернення пакету "Луганськтепловоза" в держвласність надалі він буде виставлений на повторний продаж, при цьому його початкова ціна буде вища, ніж минулого разу.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року Фонд визнав керівну компанію "Брянський машинобудівний завод" (що входить в російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів "Центр-реєстратор" списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку КК "Брянський машинобудівний завод" і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакету "Луганськтепловоза". 15 червня 2010 року "Брянський машзавод'" знову придбав 76% акцій "Луганськтепловоза" за 410 млн. грн..

Кабінет міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем "Луганськтепловоза" - "Брянським машзаводом".

Вищий господарський суд України 28 липня відмінив рішення Господарського суду м. Києва, яким він зобов'язав ФДМУ відшкодувати власникові "Луганськтепловоза" - компанії "Брянський машзавод" внесені кошти за придбаний у 2007 р. і потім повернений в держвласність пакет акцій підприємства в доларах США за курсом на момент купівлі.