Початкова ціна держпакету "Укртелекому" може скласти 12 млрд. грн. - голова ФДМ

Початкова вартість держпакету акцій "Укртелекому", що приватизовується, може скласти близько 12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

При цьому, за його словами, капіталізація пакету акцій цього комунікаційного підприємства, що знаходиться в держвласності, складає 10 млрд. 400 млн. грн.

О. РЯБЧЕНКО також зазначив, що, швидше за все, Фонд вже не встигне виставити на продаж у вересні цього року держпакет "Укртелекому".

Проте, за словами голови ФДМУ, Фонд і далі серйозно налаштований провести приватизацію "Укртелекому" цього року.

За його словами, час приватизації "Укртелекому" великою мірою залежить від позиції Міністерства транспорту і зв'язку, в управлінні якого на сьогодні є держпакет акцій підприємства.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі змінами до щомісячного пооб’єктного приватизаційного плану-графіку виставляння на продаж в липні-грудні цього року, затвердженими наказом ФДМУ від 30 липня 2010 р., Фонд держмайна планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв'язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет - понад 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв'язку - понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році виріс в порівнянні з 2008 р. на 2,9% і склав 8,4 млрд. грн.