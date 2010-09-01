ПЗЗ змінить маршрут приміських поїздів через Київ

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів, що 2, 4, 7, 9 і 11 вересня цього року, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-Московський, змінюється маршрут слідування ряду електропоїздів, які йтимуть через Київ-Петрівку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, зміниться маршрут потягу №6911 Ніжин - Борщагівка-тех, №6810 Борщагівка-тех - Яготин; №6913 Ніжин - Борщагівка-тех; №6710 Борщагівка-тех - Трипілля-дніпровське; №6812 Борщагівка-тех - Гребінка; №6915 Ніжин - Борщагівка-тех; №6811 Яготин - Борщагівка-тех.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.