Кількість доменів третього рівня у домені .UA зросла

Кількість доменів третього рівня в українському домені .UA збільшилася в серпні, у порівнянні з липнем, на 0,5% (на 3,2 тис.) - до 510 тис. Про це повідомили УНІАН в компанії "Хостмастер".

Основне зростання кількості доменів сталося за рахунок збільшення кількості доменів cv.ua (зростання - понад 2,1 тис.), а також com.ua (зростання - понад 1,9 тис.).

Спостерігалося також зростання числа доменів практично в усіх інших доменних зонах, за винятком org.ua, де число доменів зменшилося більш ніж на 3,1 тис. доменів, і деяких інших.

Кількість доменів другого рівня в українському домені .UA збільшилася в серпні, у порівнянні з липнем 2010 року, майже на 1,7% - до 9926 доменів.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостмастер" створене в 2001 році провідними українськими фахівцями в галузі Інтернет-технологій - адміністраторами домена першого рівня .UA і публічних доменів другого рівня *.UA. Усі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ "Хостмастер" є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому.