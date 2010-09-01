АМК оштрафував «Автосвіт Вінниця» на 8 тис. грн.

Вінницьке обласне відділення Антимонопольного комітету оштрафувало ТОВ "Автосвіт Вінниця" на 8 тис. грн. за завищення вартості перевірки технічного стану автомобілів "KIA" в період гарантійного терміну експлуатації.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькому обласному відділенні АМК.

Відділення встановило, що товариство без економічного обгрунтування підвищувало вартість послуг з перевірки технічного стану автомобілів "KIA" в період гарантійного терміну експлуатації.

Відділення зобов'язало товариство привести діяльність у відповідність з вимогами конкурентного законодавства.