Українсько-китайський бізнес-форум відбудеться у грудні

У грудні цього року планують провести українсько-китайський бізнес-форум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ сьогодні на засіданні круглого столу, присвяченого формуванню стратегічного партнерства України і Китаю.

Він підкреслив, що цей економічний форум проходитиме уперше, і якщо пройде вдало, стане щорічним.

За словами А. ЄРМОЛАЄВА, сьогодні проходить активна підготовка до цього форуму за підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він нагадав, що завтра почнеться офіційний візит Президента України в КНР.

Як сказав А. ЄРМОЛАЄВ, від цього візиту - великі очікування як в політичному, так і в економічному середовищі двох країн.

Він зазначив, що у рамках візиту В. ЯНУКОВИЧА мають бути сформовані основні принципи розвитку стратегічних стосунків двох країн, у тому числі в економічній сфері.

Також А. ЄРМОЛАЄВ висловив надію, що буде визначено чіткий перелік спільних інвестиційних і інфраструктурних проектів.

За його словами, сьогодні Китай активно розвивається, і тому співпраця може бути цікава для двох сторін, і в першу чергу це стосується інфраструктурних і інноваційних проектів. Зокрема сказав А. ЄРМОЛАЄВ, Україна за допомогою китайських інвестицій зможе модернізувати такі галузі, як, наприклад, машинобудування, а також підвищити свій експортний потенціал.