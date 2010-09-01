Понад 4 тис. першокурсників будуть навчатися у залізничних внз за держзамовленням

У вищі навчальні заклади залізничного транспорту I - IV рівнів акредитації в поточному році за державним замовленямю було прийнято понад 4,1 тис. студентів, з них на денну форму навчання - 3,3 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, зокрема, у день знань на Центральному вокзалі в Києві відбулося урочисте посвячення в студенти першокурсників Державного економіко-технологічного університету транспорту. Цього року до його лав вступили 407 абітурієнтів. В урочистостях взяли участь представники Міністерства транспорту і зв'язку України, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників, Південно-західної залізниці.

Заступник генерального директора "Укрзалізниці" Леонід ЛОБОЙКО привітав викладачів і студентів зі святом першого вересня і побажав успіхів у новому навчальному році. "Студенти добуватимуть безцінні знання, які в майбутньому віддаватимуть галузі. Ми довіряємо молоді, яка приходить працювати в галузь, створюємо для неї робочі місця. Переконаний, що ті люди, які сьогодні здобувають освіту у внз залізничної галузі, зможуть повною мірою реалізувати свій потенціал", - сказав він.

Нагадаємо, що Міністерству транспорту і зв'язку України підпорядковано 11 технікумів, 2 коледжі Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Державний економіко-технологічний університет транспорту та Українська державна академія залізничного транспорту.