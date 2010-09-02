Мінтранс розробив квиток для пільгового перевезеня пасажирів

Міністерство транспорту та зв`язку України розробило і пропонує затвердити Форму квитка на пільговий проїзд автобусами міжміського сполучення на маршрутах загального користування і Порядок його використання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йдеться у проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення системи надання пільг на проїзд автомобільним транспортом», підготовленому Мінтрансом.

Як зазначається у повідомленні, ухвалення проекту розпорядження дозволить значною мірою врегулювати проблеми, які на даний час виникають у питаннях пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у міжміському сполученні, зокрема, вирішити конфлікт, пов`язаний з реалізацією права на пільговий проїзд і відмовою в пільговому перевезенні.

Як зазначається у проекті, на даний час система компенсації на міжміських перевезеннях не врегульована. З одного боку, перевізник повинен обслуговувати пасажирів пільгових категорій, а з другого – процес отримання ним компенсації втрат від пільгових перевезень ускладнений.

Система виплати субвенції з державного бюджету передбачає виділення коштів за послуги, надані конкретній особі, органом соціального захисту за місцем проживання даної особи. Проте за умови діяльності на ринку автоперевезень значної кількості суб`єктів на міжміському автотранспорті ситуація ускладнюється можливістю отримання пільг у суб`єктів, розташованих в іншому місці.

Як зазначається у повідомленні, з метою створення умов для ефективної роботи системи компенсації на міжміських перевезеннях необхідно створити систему, яка дасть можливість забезпечити суб`єктам господарювання облік обсягів перевезень з одночасним отриманням всієї інформації, яку надалі необхідно надати для отримання компенсації.

Розв`язати дану проблему можна шляхом введення квитка на пільговий проїзд для отримання компенсації, а також затвердження порядку його використання.

Враховуючи, що на даний час центральні органи влади не мають повноважень для затвердження форми пільгового квитка, Мінтранс вважає за доцільне ухвалення відповідного розпорядження. Проект акту розміщений на сайті Міністерства транспорту для громадського обговорення.