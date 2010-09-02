Мінтранс затвердив програму оновлення рятувального флоту
Запрацює вже у 2011 році
Міністерство транспорту та зв`язку України затвердило програму оновлення рятувального флоту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, впродовж 2011 року він вже виконуватиме свої завдання в акваторії України.
Серед суден, які буде куплено, два важких аварійно-рятувальних катери й три легких аварійно-рятувальних катери. Відповідний контракт було підписано наприкінці липня з ДП «Дельта-лоцман».
Крім того, планується придбання гелікоптера морського базування для пошуку й порятунку на морі й криголамного рятувального комплексу для Азовського моря й Керченської протоки з можливістю базування гелікоптера.
Головним підрядником замовлення є суднобудівна компанія Baltic Workboats AS (Естонія), яка збудує п`ять швидкісних аварійно-рятувальних катерів.
Програма оновлення аварійно-рятувального флоту України передбачає фінансування, будівництво й введення їх в експлуатацію впродовж 2011 року для покриття всієї зони відповідальності України.