Мінтранс затвердив програму оновлення рятувального флоту

Міністерство транспорту та зв`язку України затвердило програму оновлення рятувального флоту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, впродовж 2011 року він вже виконуватиме свої завдання в акваторії України.

Серед суден, які буде куплено, два важких аварійно-рятувальних катери й три легких аварійно-рятувальних катери. Відповідний контракт було підписано наприкінці липня з ДП «Дельта-лоцман».

Крім того, планується придбання гелікоптера морського базування для пошуку й порятунку на морі й криголамного рятувального комплексу для Азовського моря й Керченської протоки з можливістю базування гелікоптера.

Головним підрядником замовлення є суднобудівна компанія Baltic Workboats AS (Естонія), яка збудує п`ять швидкісних аварійно-рятувальних катерів.

Програма оновлення аварійно-рятувального флоту України передбачає фінансування, будівництво й введення їх в експлуатацію впродовж 2011 року для покриття всієї зони відповідальності України.