Німеччина вводить податок на пасажирські авіаперевезення

Уряд ФРН на засіданні напередодні ухвалив рішення про введення податку на пасажирські авіаперевезення.

Починаючи з 2011 р. авіакомпанії платитимуть додатковий триступінчатий податок: 8 євро з кожного пасажира при рейсах на короткі відстані, 25 євро - на середні від 2,5 тис до 6 тис км. і 45 євро - на дальні понад 6 тис км. Вантажні і транзитні авіаперевезення, а також приватні рейси новим податком обкладатися не будуть.

Авіаційний податок - один із заходів для забезпечення додаткових надходжень до держбюджету для подолання дефіциту, викликаного фінансово-економічною кризою. Як відзначив міністр фінансів ФРН Вольфганг ШОЙБЛЕ, додаткове навантаження цілком прийнятне для авіакомпаній.

Як очікується, податок буде перекладений на пасажирів і приведе до здорожчання авіаквитків, передає ПРАЙМ-ТАСС.