Бродський: Уряд відмінить транспортні і ринкові збори

Уряд відмінить транспортні і ринкові збори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

«Це додаткове адміністрування, це додаткові кошти, які збираються з людей», – сказав він.

За словами голови Держкомпідприємництва, транспортний збір увійде до додаткового акцизу на бензин. Він також зазначив, що платити за бензин більше будуть ті, хто їздить на дорогих іномарках, а також ті, хто багато їздить і споживає велику кількість бензину.

М.БРОДСЬКИЙ зазначив, що якщо від цих нововведень бюджет одержить додаткові кошти, то вони підуть у сферу будівництва доріг.

Відміна ринкових і транспортних зборів запланована на 2011 рік.