Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ пропонує врегулювати ринок таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За його словами, на сьогодні на цьому ринку близько 60% його учасників – нелегальні таксі.

За словами М.БРОДСЬКОГО, необхідно запровадити медогляд для таксистів, встановити в кожній машині таксометр. Профільний закон стосовно даного ринку буде підготовлений з початку нового року. «Грачувати ніхто не буде», – сказав М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, Держкомпідприємництвва пропонує поки що залишити таксистів на єдиному податку, «але вони платитимуть достатній єдиний податок, щоб компенсувати те, що вони не платять прибутковий податок, а також пенсійні платежі».