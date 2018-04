«Northwest Airlines» сплатить 38 млн. дол. штрафу за участь у картелі

Компанія "Northwest Airlines" визнала себе винниою в участі у змові з метою фіксації цін на послуги авіаперевезень і погодилася сплатити 38 млн. дол. штрафу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України з посиланням на Антитрастовий департамент Міністерства юстиції США.

Згідно з повідомленням, компанія "Northwest Airlines" також погодилася співпрацювати зі слідством.

Як встановило розслідування, "Northwest Airlines" брала участь в картелі через компанію "Northwest Airlines Cargo". Змова тривала з липня 2004 року по лютий 2006 року. За цей період компанія "Northwest Airlines Cargo" заробила понад 80 млн. дол. на вантажних перевезеннях за маршрутом США - Японія, які здійснювалися регулярними міжнародними рейсами і охоплювали різноманітні групи товарів: важку техніку, товари з коротким терміном зберігання, товари народного вжитку.

Представники "Northwest Airlines Cargo" домовлялися з іншими авіакомпаніями про ціни на перевезення під час зустрічей і неформальних бесід.

У ході цього розслідування 16 авіакомпаній визнали себе винним і були засуджені до виплати штрафів на загальну суму понад 1,6 млрд. дол. Зокрема, це "British Airways Plc", "Korean Air Lines Co. Ltd"., "Qantas Airways Limited", "Japan Airlines International Co. Ltd"., "Martinair Holland NV", "Cathay Pacific Airways Limited", "SAS Cargo Group A/S" "Sociйtй Air France", "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines) ", "EL AL Israel Airlines Ltd., LAN Cargo SA", "Aerolinhas Brasileiras SA", "Cargolux Airlines International SA", "Nippon Cargo Airlines Co. Ltd".