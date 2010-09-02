Єврокомісія додала дві авіакомпанії з Гани у “чорний список”

Європейська комісія додала дві авіакомпанії з Гани в "чорний список" авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене сьогодні.

Згідно з рішенням, авіакомпанія Meridian Airways включена в "чорний список" після серії інспекцій, які зафіксували дуже погані результати щодо забезпечення безпеки.

Інша авіакомпанія, Airlift International, також була включена в перелік, проте, їй дозволено здійснювати польоти в ЄС одним літаком, який пройшов інспекцію.

Таким чином, на сьогодні "чорний перелік" авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти в ЄС, складається з п'яти окремих компаній: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Сурінам), Siem reap Airways International (Камбоджа), Meridian Airways (Гана) і Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Крім того, польоти заборонені усім 278-ми компаніям з 17-ти країн: Анголи, Беніну, Демократичної республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габона (окрім трьох авіакомпаній, які можуть літати на спеціальних умовах), Індонезії (окрім шести авіакомпаній), Казахстану (за винятком однієї компанії), Киргизії, Ліберії, Філіппін, Республіки Конго, Сьєрра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазиленда та Замбії.

Ще 10-ти компаніям дозволено здійснювати польоти в ЄС на спеціальних умовах: Air Koryo (КНДР), TAAG Angola Airlines (Ангола), Air Astana (Казахстан), Iran Air (Іран), Gabon Airlines, Afrijet і SN2AG (усі три - Габон), Air Service Comores (Коморські острови), Airlift International (Гана), а також Ukrainian Mediterranean Airlines (Україна).