Тігіпко: за незаконне ввезення автомобілів мають відповідати митники

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що за незаконне ввезення в країну автомобілів повинні відповідати митники.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що ряд політиків і членів їх сімей, у тому числі і дочка С. ТІГІПКА, придбавали автомобілі, які незаконно ввозилися в Україну.

"Усі ці люди, які там перераховані, купували абсолютно легальні автомобілі, які продавалися в легальних магазинах, салонах, і які мали усі легальні документи - митну декларацію, офіційну растаможку. А те, що порушила митниця щось у ході оформлення, покупці цього не знають, ніхто не знав, що були якісь порушення, - сказав С. ТІГІПКО. - Але я вважаю, що боротися треба якраз не з покупцями, а з тими, хто неправильно оформляє цю продукцію. Тому спробуємо зараз з цим розібратися. Інформація була несподіваною, але нічого, розберуся".

Як повідомляли, "Дзеркало тижня" 1 вересня оприлюднило довідку Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, у якій йде мова про те, що ізраїльські дипломати нібито забезпечували автомобілями українських VIP -персон за "сірими" схемами.

Зокрема, згідно з цим документом, дипломати ізраїльського посольства в Україні незаконно ввезли в країну і продали дорогі автомобілі сумарною вартістю майже 3 млн. доларів. Покупцями машин класу "люкс", які ввозили в країну за "сірими" схемами, що передбачають відхід від сплати податків, виступили українські політики і члени їх сімей, зокрема дочка віце-прем'єр міністра Сергія ТІГІПКА.

Міністерство внутрішніх справ України встановлює достовірність цієї інформації.