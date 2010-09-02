«Національні авіалінії України» визнано банкротом

Господарський суд Києва своєю постановою від 31 серпня 2010 року №18/171 визнав банкротом ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України".

Про це сказано в повідомленні компанії, розміщеному на офіційному сайті ДКЦПФР.

Крім того, суд відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначений Максим ЮРКОВ.

"За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським заключенням за 2009 рік, вартість чистих активів на 31 грудня 2009 року має негативне значення і рівна 16,452 млн. грн. Сума кредиторських зобов'язань - 22,661 млн. грн.; розмір власного капіталу - 16,452 млн. грн."., - сказано в повідомленні компанії. Активів емітента недостатньо для розрахунку по його зобов'язаннях.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Національні авіалінії України" заснована в 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України". Основними напрямами діяльності авіакомпанії є надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотозйомки. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує. Кредиторська заборгованість авіакомпанії не дозволяє виділити кошти на відновлення парку літаків і відновити польоти.