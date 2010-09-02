Кабмін прийняв проект Повітряного кодексу

Кабінет міністрів на своєму засіданні в четвер прийняв проект Повітряного кодексу. Найближчими днями цей документ розглядатиметься у Верховній Раді.

За словами міністра транспорту та зв`язку Костянтина Єфименка, в цьому документі обумовлені важливі питання, пов`язані з встановленням штрафних санкцій для авіакомпаній і фізичних осіб. Також проектом передбачається кримінальна відповідальність. Як зазначає Єфименко, розміри штрафів будуть коливатися від 5 до 8 тис. прожиткових мінімумів, а за кримінальні правопорушення покарання у вигляді позбавлення волі від 1 до 10 років.

Проектом нового Повітряного кодексу обумовлюється, що аеродромна складова, злітно-посадочна смуга, перони, аеронавігаційне обладнання залишаються у власності держави. Все інше може бути приватизоване або передане в оренду. Як відзначає міністр, проект Повітряного кодексу був узгоджений з провідними вітчизняними авіакомпаніями і профспілками.

За словами Єфименка, проект даного кодексу буде внесено на розгляд парламентом як першочерговий.

Як відомо, раніше міністр звертався до керівників обласних державних адміністрацій із вимогою здійснювати більш жорсткий контроль на місцевих аеродромах за виконанням польотів літаками малої авіації. На початку ц.р. Міністерство транспорту також було занепокоєно безпекою авіаперельотів в Україні. Державіаадміністрації було доручено розробити методи стимулювання оновлення застарілого флоту українських авіакомпаній. За даними міністерства, середній вік більшості літаків українських авіакомпаній становить більше десяти років. Якщо парк не оновлювати, це може призвести до проблем з безпекою польотів.

Для оновлення парку старих літаків у червні ц.р. керівництвом міністерства було заявлено про ініціювання введення нульової ставки оподаткування імпорту нових літаків і запчастин до них.

Влітку ц.р. міністр транспорту також зустрічався з керівниками найбільших українських авіакомпаній - "Аеросвіт", "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), "Дніпроавіа", "Донбасаеро", Windrose, "Авіалінії Антонова" та "Візз Ейр Україна", де обговорювалося питання безпеки авіаперельотів і проект Повітряного кодексу. Тоді представники багатьох авіакомпаній, які висловились за прийняття такого Кодексу, заявили, що не потребують оновлення парку літаків