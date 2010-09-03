«Укрзалізниця» реконструює колії для збільшення швидкості руху

«Укрзалізниця» займається реконструкцією залізничних колій для збільшення швидкості руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося мова на громадських слуханнях роботи «Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів» у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, що відбулися 2 вересня.

«Ця робота дозволяє збільшити пропускну спроможність «Укрзалізниці» і активно впровадити швидкісний пасажирський рух, використовуючи існуючу інфраструктуру. Я бачу в цьому не тільки наукову новизну, а й велику економічну важливість для країни», - сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

Як зазначив гендиректор «Укрзалізниці», збільшення пропускної спроможності є пріоритетною темою в Програмі розвитку залізничного транспорту України.

У той же час для досягнення швидкісного руху необхідно займатися не тільки інфраструктурою і рухомим складом. «Україна одержала в спадщину унікальну систему залізничної інфраструктури, де є виключно змішаний рух. При цьому при розміщенні шляхів у межах міст, селищ пряме збільшення швидкості, без додаткових заходів безпеки, неможливе. Навіть маючи технічно облаштовані шляхи і одержавши відповідний пересувний состав, ще необхідний ряд заходів для створення швидкісного руху», - сказав М.КОСТЮК.

Зокрема, потрібно розділити пасажирський і вантажний рух, вирішити питання переїздів тощо. «Сьогодні в масовому порядку можливо досягнення швидкості 160 км/год. Якщо говорити про більшу швидкість, то це – масова огорожа інфраструктури від населених пунктів, відмова від переїздів на одному рівні і максимальне розділення вантажного і пасажирського руху», - підкреслив гендиректор відомства.

Довідка УНІАН. Над роботою «Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів» працювали фахівці "Укрзалізниці", Комітету з питань транспорту і зв`язку Верховної Ради України, навчальних закладів і підприємств галузі.

Серед авторів - генеральний директор "УЗ" Михайло КОСТЮК, голова Комітету з питань транспорту і зв`язку Верховної Ради України Володимир КОЗАК, ректорат Державного економіко-технологічного університету транспорту, представники ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», ТОВ «Колійні ремонтні технології», ВАТ «Каховський завод електрозварювального обладнання» та ін.

Робота «Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів» допущена до участі в конкурсі на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 році.