«Укрзалізниця» реконструює шляхи для збільшення швидкості руху

«Укрзалізниця» займається реконструкцією залізничних колій для збільшення швидкості руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова вчора, 2 вересня, в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, де пройшли громадські слухання роботи «Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів».

«Дана робота дозволяє збільшити пропускну спроможність «Укрзалізниці» і активно упровадити швидкісний пасажирський рух, використовуючи існуючу інфраструктуру. Я бачу в цьому не тільки наукову новизну, але і велику економічну важливість для країни», - сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

Як відзначив гендиректор «Укрзалізниці», збільшення пропускної спроможності є пріоритетною темою в Програмі розвитку залізничного транспорту України.

У той же час для досягнення швидкісного руху необхідно займатися не тільки інфраструктурою і рухомим складом. «Україна одержала в спадщину унікальну систему залізничної інфраструктури, де є виключно змішаний рух. При цьому при розміщенні шляхів в межах міст, селищ пряме збільшення швидкості, без додаткових заходів безпеки, неможливе. Навіть маючи технічно облаштовані шляхи і одержавши відповідний пересувний склад, ще необхідний ряд заходів для створення швидкісного руху», - сказав М.КОСТЮК.

Зокрема, потрібно розділити пасажирський і вантажний рух, вирішити питання переїздів і т.п. «Сьогодні в масовому порядку можливо досягнення швидкості 160 км/ч. Якщо говорити про більшу швидкість, то це – масова огорожа інфраструктури від населених пунктів, відмова від переїздів на одному рівні і максимальне розділення вантажного і пасажирського руху», - підкреслив гендиректор відомства.

Довідка УНІАН. Над розробкою роботи «Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності і впровадження швидкісного руху потягів» працювали фахівці "Укрзалізниці", Комітету з питань транспорту і зв`язку Верховної Ради України, учбових закладів і підприємств галузі.

Серед авторів - генеральний директор "УЗ" Михайло КОСТЮК, голова Комітету з питань транспорту і зв`язку Верховної Ради України Володимир КОЗАК, ректорат Державного економіко-технологічного університету транспорту, представники ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», ТОВ «Шляхові ремонтні технології», ВАТ «Каховський завод устаткування» електрозварювання та ін.