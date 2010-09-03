Порт Південний в серпні збільшив вантажообіг на 53,4%

Вантажообіг порту «Південний» в серпні поточного року склав 1,6 млн. тонн - 109,2% від плану і 153,4%, у порівнянні з серпнем 2009 року.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Обсяг вантажопереробки власними силами порту склав 1,18 млн. тонн (104% до плану і 144,8% до аналогічного періоду 2009 року).

Найбільша частка вантажів, які обробляли в порту, доводиться на залізорудний концентрат. Також в серпні працювали з карбамідом, вугіллям і окатишем.

Всього за місяць біля причалів порту оброблено 50 судів. На причальних фронтах оброблено 15 тис. 704 вагони.

Як наголошується в повідомленні, найближчими місяцями прогнозується стабільне завантаження портових потужностей вугільно-рудними вантажами.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Морський торговий порт «Південний» (ГП МТП «Південний») засновано в 1978 році, розташовано в акваторії Аджаликського лиману, в 30 км. на північний схід від Одеси, є одним з самих глибоководних портів на Чорному морі.