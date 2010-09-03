Чистий прибуток "Вимпелком Лтд." в Україні знизилася на 23%

Чистий прибуток компанії "Вимпелком Лтд." (VimpelCom Ltd) в Україні (з урахуванням результатів компаній «Київстар», «Українські радіосистеми» і «Голден Телеком») на основі проформи знизилася в 2-му кварталі 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 23,3%, і склала 339 млн. грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, переданому агентству УНІАН.

Чиста операційна виручка (дохід) в Україні знизилася на 1,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досягла 3,071 млрд. грн.

Скорегована OIBDA досягла 1,633 млрд. грн., що на 2,5% менше, ніж за другий квартал 2009 року, маржа OIBDA склала 54,6%.

Капітальні витрати компанії в Україні склали 538 млн. грн., що на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дохід компанії від мобільного бізнесу в Україні знизився на 1,9% і склав 2,928 млрд. грн., від фіксованого бізнесу – 143 млн. грн., що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальне число абонентських договорів в мобільному сегменті компанії «Вимпелком Лтд.» зросло у всіх регіонах операційної діяльності до 89,4 мільйонів чоловік; число абонентських договорів в сегменті широкосмугового доступу збільшилося до 2,7 мільйонів чоловік.

Довідка УНІАН. У групу "Вимпелком Лтд." входять оператори зв`язки, що надають послуги голосового зв`язку і передачі даних на основі широкого спектру технологій бездротового і фіксованого зв`язку, а також широкосмугового доступу в Інтернет. Штаб-квартира групи «Вимпелком Лтд.» знаходиться в Амстердамі. У групу "Вимпелком Лтд." входять компанії, що здійснюють операції в Росії, Україні, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Грузії, Вірменії, Киргизстані, В`єтнамі і Камбоджі на території із загальним населенням близько 345 млн. чоловік. Компанії групи «Вимпелком Лтд.» надають послуги під брендами «Білайн» і «Київстар». Акції «Вимпелком Лтд.» котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під символом VIP.