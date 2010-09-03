Дата-центр ВОЛЯ поліпшив конфігурацію серверів і збільшив обсяги трафіку

Дата-центр ВОЛЯ до нового бізнес-сезону оновив лінійку тарифних планів і запропонував своїм абонентам сервери покращеної конфігурації.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СИГДА.

За її словами, Дата-центр у всіх тарифних планах збільшив обсяг вхідного зарубіжного трафіку. Так, в тарифних планах «Воля» і «Воля-VDS» обсяг вхідного зарубіжного трафіку тепер складає 6 ГБ, в тарифних планах «Бізнес» і «Бизнес-VDS» – 60 ГБ, в тарифних планах «Профі» і «Профи-VDS» – 160 ГБ, в тарифному плані «Експерт» – 600 ГБ. При цьому у всіх тарифних планах Дата-центра ВОЛЯ український і зарубіжний трафік не обмежується.

Дата-центром ВОЛЯ в цілях задоволення потреб клієнтів також покращена конфігурація устаткування. Тепер в тарифному плані «Воля» надається сервер Intel Atom D510/1 ГБ/250 ГБ замість конфігурації VIA C3 1, що раніше пропонувалася, ГГц/1 ГБ/160 ГБ. У тарифному плані «Бізнес» пропонується конфігурація сервера Intel Intel Atom D510/1 ГБ/500 ГБ (раніше – Intel Atom D510/1 ГБ/250 ГБ).

Як відзначив керівник Дата-центра ВОЛЯ Андрій КІЛЬКОЛИХ, окрім збільшення обсягів вхідного зарубіжного трафіку, Дата-центр істотно понизив вартість зарубіжних каналів з гарантованою смугою пропуску і ввів нову пропозицію – канал з вхідною зарубіжною смугою в 20 Мбіт/с і необмеженим витікаючим трафіком.

«Такі зміни сталі можливі завдяки збільшенню пропускної спроможності українських і зарубіжних каналів компанії, про що ВОЛЯ оголосила в кінці серпня», - сказав він.

Так, за даними А.КІЛЬКОЛИХА, сьогодні сумарна місткість зовнішніх каналів компанії складає більше 30 Гбіт/с, а сумарна ширина каналів, підключених до Української точки обміну трафіком UA-IX, – 80 Гбіт/с, що, у свою чергу, «дозволило запропонувати абонентам більше можливостей і скоротити їх витрати».

Нагадаємо, що при розміщенні устаткування в Дата-центрі в пакет документів може входити окремий додаток до договору про гарантований рівень сервісу (Service Level Agreement, SLA). SLA визначає взаємну відповідальність провайдера і абонента і містить якісний і кількісний опис сервісів, як з погляду провайдера, так і з погляду клієнта. Дата-центр ВОЛЯ першим в Україні запровадив SLA, і сьогодні така пропозиція є унікальною на ринку.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ – підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)) – розміщенням сервера на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням його до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. При бажанні абонент може встановити без додаткової плати власний сервер замість стандартного.

Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи близько 400 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Компанія ВОЛЯ надає комплексну мультисервисну послугу, що включає інформацію і розваги, – доступ до телепрограм і видео-на-запит; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.